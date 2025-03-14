Глава МИД Канады Жоли заявила, что суверенитет страны не подлежит обсуждению

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Суверенитет Канады не подлежит обсуждению и спорам, заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли в беседе с журналистами.

"Что я сказала госсекретарю: суверенитет Канады не обсуждается – точка. Об том нет нужды разговаривать и спорить. Вы здесь, вы уважаете наш суверенитет, наших людей – точка", – приводит слова министра РИА Новости.

Как отметила Жоли, независимость Канады не должна быть поводом для шуток из США. По ее словам, канадцы нервничают, когда кто-то смеется над суверенитетом их страны. Оттава ждет, что это даже "обсуждать не будут, тем более смеяться", подчеркнула дипломат.

Кроме того, глава МИД Канады сообщила об обсуждении с коллегами из Евросоюза ответных мер на дополнительные пошлины, введенные США. По мнению министра, администрация американского президента Дональда Трампа "вовлечена в торговые войны против Канады". Жоли заявила, что дополнительные тарифы повредят американцам, повысят расходы и инфляцию.

Ранее Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

Новый глава правящей партии Канады Марк Карни поддержал Трюдо в том, что страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского лидера. Он также подчеркнул, что Канада победит как в торговле, так и в хоккее.

Трамп потом вновь заговорил о включении Канады в состав Соединенных Штатов. По его словам, это приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет. Как заявил политик, присоединение Канады к США позволит стать "самой великой и могущественной нации в мире еще больше, лучше и сильнее", а сама Канада будет "важной ее частью".