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24 июня, 11:45

В мире

Пропалестинские митингующие столкнулись с полицией в центре Лондона

Пропалестинские митингующие столкнулись с полицией в центре Лондона

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Митинг сторонников пропалестинского движения закончился столкновениями с полицией в центре Лондона.

Демонстранты окружили полицейских, называя их террористами. Также митингующие выкрикивали оскорбления в адрес властей Великобритании, США и Израиля.

Протесты начались после задержания двоих активистов движения, которые 20 июня облили красной краской двигатели военных самолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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