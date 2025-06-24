Пропалестинские митингующие столкнулись с полицией в центре Лондона

Митинг сторонников пропалестинского движения закончился столкновениями с полицией в центре Лондона.

Демонстранты окружили полицейских, называя их террористами. Также митингующие выкрикивали оскорбления в адрес властей Великобритании, США и Израиля.

Протесты начались после задержания двоих активистов движения, которые 20 июня облили красной краской двигатели военных самолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

