Премьер Канады: Оттава продолжит торговый диалог с США, несмотря на резкую реакцию Трампа

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Правительство Канады продолжит торговые переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном являются очень сложными, но вести их необходимо, так как это в интересах канадских граждан. Он добавил, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении торгового диалога с Канадой.

Однако Карни не стал отвечать на вопрос журналиста, готово ли канадское правительство отказываться от налога на цифровые услуги, которая и вызвала резкую реакцию американского лидера.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США останавливают все торговые переговоры с Канадой из-за введения в стране налога на цифровые услуги, который затрагивает американские компании. По словам американского лидера, такой налог – "это прямое нападение на США".

Трамп подчеркнул, что в ответ Канада вскоре получит информацию о размере пошлин, которые ей придется уплачивать за ведение бизнеса со Штатами.