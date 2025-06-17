NYT: Украина начала реализацию сделки с США о минералах

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Украинские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. Это стало первым проектом в рамках соглашения с США о минералах, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, правительство Украины 16 июня согласилось приступить к подготовке рекомендаций по запуску тендера на добычу лития на месторождении "Добра". Оно рассматривается как приоритетное в рамках нового соглашения с США.

Потенциальным участником тендера является консорциум инвесторов, в числе которых миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу, и энергетическая компания TechMet, которая частично принадлежит американским властям.

Половина доходов от добычи ископаемых будет поступать в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Позже эти деньги реинвестируют в украинскую экономику, при этом американцы сохранят долю в прибыли.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Документ также позволил запустить работу инвестиционного фонда восстановления.

По словам Трампа, подписанное соглашение позволит США получить доступ к украинским полезным ископаемым. Это, по его словам, "сдержит многих злоумышленников подальше от района, где проводятся раскопки".