Минфин Украины отказался платить внешним кредиторам 2 июня

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Минфин Украины отказался платить держателям государственного долга причитающиеся им суммы, не считая такой шаг основанием для дефолта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление финансового ведомства страны.

Заявление Минфина Украины было опубликовано на Ирландской фондовой бирже. В ведомстве сослались на действующий мораторий, введенный еще в августе 2024 года, который приостанавливает платежи до завершения реструктуризации финансовых инструментов.

При этом Украина подчеркивает, что отсрочка не означает дефолт по другим внешним обязательствам, так как условие о кросс-дефолте было исключено.

Согласно данным украинского финансового ведомства, на 30 апреля 2025 года сумма выплаты по государственным деривативам к выплате на 2 июня составляет свыше 665 миллионов долларов.

В 2024 году Украина отказалась выплачивать долги странам Содружества Независимых Государств (СНГ). Генеральный секретарь организации Сергей Лебедев сообщил, что страна до сих пор де-юре остается членом международной организации, однако Киев не платит взносы в единый бюджет, тем самым накапливая долг перед государствами СНГ.



