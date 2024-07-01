"Известия": Украина отказалась возвращать долги странам СНГ

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Украина отказалась выплачивать долги странам Содружества Независимых Государств. Об этом генеральный секретарь организации Сергей Лебедев рассказал газете "Известия".

По его словам, Украина до сих пор де-юре остается членом международной организации, однако Киев не платит взносы в единый бюджет, тем самым накапливая долг перед государствами СНГ.

В этом году в организации председательствует Россия, однако Москва не добивается исключения Киева из СНГ.

"Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов", – заявил Лебедев.

Ранее Госдума приняла закон о расторжении межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Как указано в пояснительной записке, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. А разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом сделал работу таких учреждений невозможной.