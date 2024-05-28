ГД расторгнула соглашение с кабмином Украины о культурных центрах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума на пленарном заседании приняла закон о расторжении соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", – говорится в документе.

В рамках соглашения в Киеве был открыт Российский центр науки и культуры (РЦНК) в 2007 году, однако после 2014 он работал в тяжелых условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021-м РЦНК полностью закрылся.

В пояснительной записке указано, что центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. Разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией сделал осуществление такого руководства невозможным.

Ранее Украина прекратила свое участие в соглашениях СНГ о вооруженных силах, которое было подписано в 1991 году. Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский разорвал еще два соглашения: по стратегическим силам 1991 года, а также о статусе стратегических сил 1992 года.