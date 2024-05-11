Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

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ЕС утвердил проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

При этом в материале сказано, что прямое участие европейских солдат на стороне ВСУ в боях против РФ исключается. Также издание уточняет, что в случае атаки на Украину Евросоюз предоставит Киеву консультации в течение 24 часов после потенциальной агрессии против киевского режима.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

Шольц также поспешил заметить, что данный документ не означает, что в конфликте на Украине будут участвовать немецкие военнослужащие. Тем не менее ФРГ планирует всячески помогать Украине в укреплении ее оборонного потенциала, добавил канцлер.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности.

Спустя несколько дней Украина также подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

