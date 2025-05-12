Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в своем телеграм-канале.

"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов", – говорится в заявлении Рады.

Кроме того, ратификация соглашения между Киевом и Вашингтоном позволит запустить работу американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что подписанное соглашение позволит Штатам получить доступ к украинским полезным ископаемым. Это, по его словам, "сдержит многих злоумышленников подальше от района, где проводятся раскопки".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сделку между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам, поскольку не располагает информацией о ее содержании.

