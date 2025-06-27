Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, следует из заявления пресс-службы Минобороны РФ.

Населенный пункт был отбит в результате успешной операции, проведенной бойцами из подразделений группировки войск "Запад", указали в оборонном ведомстве.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России ликвидировали нефтебазу, с которой подразделения украинской армии получали горючее в Донбассе. В ходе операции были уничтожены ЗРК С-300ПТ, машина управления, радиолокационная станция П-18, предприятия ВПК, цеха по производству БПЛА и пункты ВСУ и наемников в 137 районах.

До этого подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение отряду "Химера" украинской разведки в Сумской области. Также российские войска выбили противника из населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.