Архиепископ Аджапахян назвал заведенное на него в Армении дело сфабрикованным

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Архиепископ Микаел Аджапахян назвал сфабрикованным возбужденное против него дело о призывах к захвату власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.

Утром в пятницу, 27 июня, сотрудники Службы национальной безопасности Армении пытались задержать архиепископа в резиденции католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ. – Прим. ред.). Однако им помешали верующие и священники. В результате началась потасовка.

Адвокат Аджапахяна Ара Зограбян заявил, что вместе с архиепископом поедет в отделение СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие перегородили их автомобилю путь и заставили священнослужителя вернуться обратно.

По словам католикоса всех армян Гарегина Вторго, дальнейшие действия духовенства республики будут определены в ходе заседания, которое священнослужители намерены провести после отбытия Аджапахяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 25 июня, сообщил, что полиция предотвратила план по захвату власти в республике и дестабилизации обстановки в стране.

После этого был задержан архиепископ Армянской апостольской церкви и лидер оппозиционного движения "Священная борьба" Баграт Галстанян. По версии СК, в ноябре прошлого года он вместе с соучастниками решил добиться смены власти незаконным способом.

В связи с этим силовики задержали еще несколько представителей оппозиции, в том числе священнослужителей Грайра и Мовсеса. Всего по делу о попытке захвата власти в республике проходят 16 человек, 14 из которых взяты под стражу.

Спустя время Галстаняну было предъявлено обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти". Затем его арестовали. При этом архиепископ собирается обжаловать решение инстанции.

