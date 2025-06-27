Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:15

Политика

Представители стран Евросоюза не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций

Представители стран Евросоюза не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций

Премьер-министр Италии привлекла внимание пользователей повышенной эмоциональностью

Зеленский подписал в Совете Европы соглашение о создании спецтрибунала против РФ

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

Самолет с возвращенными из украинского плена военными прилетел в Подмосковье

Новая группа российских военных вернулась домой в ходе обмена пленными

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

"Вопрос спорный": ГД предложила сохранить право на отпуск летом за родителями школьников

Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР

Национальный мессенджер Max интегрируют с "Госуслугами" к осени

Представители стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Политикам удалось только продлить действующие рестрикции на полгода.

Ожидается, что новые ограничения снизят потолок цен на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, установят запрет на транзакции с банками РФ. При этом против данного пакета санкций выступают Словакия и Венгрия. Тем не менее другие политики, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, уверяют, что рестрикции будут утверждены в ближайшие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика