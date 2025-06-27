Представители стран Евросоюза не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций

Представители стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Политикам удалось только продлить действующие рестрикции на полгода.

Ожидается, что новые ограничения снизят потолок цен на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, установят запрет на транзакции с банками РФ. При этом против данного пакета санкций выступают Словакия и Венгрия. Тем не менее другие политики, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, уверяют, что рестрикции будут утверждены в ближайшие дни.

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