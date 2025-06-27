Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" и БПЛА инфраструктуру военного аэродрома украинских военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования был нанесен в ночь на пятницу, 27 июня.

Ранее ВС РФ ликвидировали нефтебазу, с которой подразделения украинской армии получали горючее в Донбассе. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ и машину управления противника.

До этого российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области. Кроме того, военнослужащие России атаковали инфраструктуру военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил (ВМС) Украины.

