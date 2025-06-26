Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнопленных, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Взамен передана группа военнопленных ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Во время переговоров в Стамбуле делегации РФ и Украины решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день.

Третья группа солдат была возвращена 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19 июня, шестая – 20 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной, так как Киев принял решение перенести выдачу.

11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212. 16 июня Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.

20 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что еще около 3 тысяч тел готовы к отправке украинской стороне, если она будет готова принять их.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что выполнение достигнутых в Стамбуле соглашений гуманитарного направления уже подходит к концу. Сразу после этого Москва и Киев смогут определить дату для новой прямой встречи.