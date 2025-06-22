КГБ: почти 40 обменов между РФ и Украиной осуществлено при содействии Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Почти 40 обменов между Россией и Украиной было осуществлено при содействии Белоруссии с 2022 года. Об этом заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

"<…> мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших", – приводит его слова агентство БелТА.

Как отметил Тертель, в том числе осуществляются обмены тяжелоранеными, часть из которых предварительно получает лечение на территории Белоруссии. За это белорусской стороне высказывали благодарность как со стороны России, так и Украины, подчеркнул он.

Последние обмены между Россией и Украиной были проведены по итогам переговоров в Стамбуле. Тогда делегации решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день.

Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня, а четвертая – 19 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных.