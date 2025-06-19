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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о количестве переданных тел военных между Россией и Украиной, заявил, что пропорция "кричащая".

"Смотрите, 2 056–2 057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам", – сказал политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и добавил, что это все равно большой результат.

В понедельник, 16 июня, РФ выполнила стамбульские соглашения и передала Украине 6 060 тел военнослужащих. В ответ Киев направил Москве 78 погибших бойцов ВС РФ, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко словами о том, что им понадобится 13–14 месяцев для установления личности погибших военных, пытается опорочить действия Москвы, высказался посол Родион Мирошник.

По словам дипломата, российская сторона проделала "колоссальную работу по сбору, идентификации, подготовке и передаче тел бойцов ВСУ". Украина же пытается растягивать "на непредсказуемые сроки" выполнение своих обязательств, указал он.