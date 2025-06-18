ERR: парламент Эстонии принял поправки к закону против православной церкви

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Парламент Эстонии одобрил поправки к закону, которые могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщает RT со ссылкой на портал ERR.

Как передают журналисты, 68 депутатов парламента проголосовали за поправки, против – 17, в том числе представители оппозиции. В частности, церквям и другим учреждениям продлили срок внесения изменений в свои уставы с двух до шести месяцев.

Также из законопроекта исключен запрет на руководство церковью лицом, которое находится за рубежом или под иностранным влиянием. При этом сохранен запрет на экономические связи с зарубежными структурами, представляющими угрозу Эстонии.

Согласно новому закону, ЭПХЦ обязана внести изменения в свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. В случае отказа эстонское МВД имеет право обратиться в суд для ликвидации в республике православных приходов как юридических лиц.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что республика может закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Именно поэтому он пытался убедить священнослужителей выйти из подчинения Московского патриархата.

