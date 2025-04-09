Эстония приняла законопроект против православной церкви

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Эстонский парламент принял в окончательном чтении поправки к законопроекту, из-за которых Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) может оказаться в стране под запретом, передает гостелерадио ERR.

Законопроект поддержали 60 депутатов, выступили против 13 парламентариев, еще 16 воздержались.

Согласно новой версии закона о церквях и приходах, ЭПХЦ обязана внести изменения в свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. В случае отказа через два месяца эстонское МВД имеет право обратиться в суд для ликвидации в Эстонии православных приходов как юридических лиц.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предупреждал, что Эстония может закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Он приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить священнослужителей выйти из подчинения Московского патриархата.