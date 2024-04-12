Песков прокомментировал идею Эстонии назвать РПЦ террористической организацией

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Призыв главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией вряд ли можно причислять к разряду умных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях", – подчеркнул он.

С подобным предложением Ляэнеметс ранее обратился к парламенту страны. Таким образом, деятельность Московского патриархата по решению суда в Эстонии может быть запрещена. По словам министра, это не повлияет на прихожан, храмы не будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.

