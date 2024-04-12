Глава МВД Эстонии предложит признать Московский патриархат террористической организацией

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс собирается предложить парламенту страны признать Московский патриархат террористической организацией, передает его слова издание Postimees.

Таким образом, деятельность Московского патриархата по решению суда в Эстонии может быть запрещена. По словам министра, это не повлияет на прихожан, храмы не будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.

Накануне Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с РПЦ.

В марте парламент Эстонии утвердил денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с РФ.

Несмотря на это, Эстония намерена продолжить сотрудничество с Россией по уголовным делам. Процессы будут происходить в рамках международных конвенций, если обе страны являются их участниками.

Между тем расторжение соглашения может привести к некоторым сложностям для жителей Эстонии. Проблемы могут возникнуть, если дело будет касаться заключения или расторжения брака с гражданином РФ.