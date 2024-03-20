20 марта, 22:50Политика
Парламент Эстонии утвердил денонсацию договора о правовой помощи с РФ
Фото: depositphotos/AlexanderMils
Парламент Эстонии утвердил денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на это, Эстония намерена продолжить сотрудничество с Россией по уголовным делам. Процессы будут происходить в рамках международных конвенций, если обе страны являются их участниками.
Однако расторжение соглашения может привести к некоторым сложностям для жителей Эстонии. Проблемы могут возникнуть, если дело будет касаться заключения или расторжения брака с гражданином РФ.
До этого политолог Александр Носович заявил, что Эстония по примеру Латвии, которая уже составила списки граждан РФ и кандидатов на выселение, может начать выгонять их. Он считает, что страны в буквальном смысле копируют поведение друг друга в "русском вопросе".
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