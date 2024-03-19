19 марта, 12:37Политика
Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата
Фото: 123RF/pierwszy84
МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, обладающего дипломатическим статусом, сообщает "Интерфакс".
Министерство вызвало временного поверенного в делах российского диппредставительства и передало ему ноту. В ней говорится, что Таллин не намерен терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии.
В МИД утверждают, что против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".
В свою очередь, российское министерство иностранных дел заявило РИА Новости, что РФ ответит на высылку своего дипломата.
Российское МВД 12 марта объявило министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, уголовное дело возбудили из-за уничтожения и повреждения памятников советским воинам.
До этого МВД РФ уже объявляло в розыск премьер-министра страны Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.
Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Москвы против чиновников Таллина и других связаны с надругательством над исторической памятью и враждебностью по отношению к РФ.
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