Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

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МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, обладающего дипломатическим статусом, сообщает "Интерфакс".

Министерство вызвало временного поверенного в делах российского диппредставительства и передало ему ноту. В ней говорится, что Таллин не намерен терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии.

В МИД утверждают, что против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".

В свою очередь, российское министерство иностранных дел заявило РИА Новости, что РФ ответит на высылку своего дипломата.

Российское МВД 12 марта объявило министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, уголовное дело возбудили из-за уничтожения и повреждения памятников советским воинам.

До этого МВД РФ уже объявляло в розыск премьер-министра страны Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Москвы против чиновников Таллина и других связаны с надругательством над исторической памятью и враждебностью по отношению к РФ.

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