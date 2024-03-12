12 марта, 14:30Политика
МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии
Фото: ТАСС/IMAGO/Scanpix/Mihkel Maripuu
Российские правоохранительные органы объявили в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", – следует из карточки дела.
При этом статья, по которой разыскивают главу эстонского МВД, не упоминается.
Между тем ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбудили уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
До этого МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас. Это произошло после того, как ее действия классифицировали по определенной уголовной статье. При этом название статьи не упоминалось.
Сама Каллас позже заявила, что считает включение в базу розыска посланием от Владимира Путина. По ее мнению, российский лидер якобы уверен, что обладает юрисдикцией над страной.
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