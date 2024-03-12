МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии

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Российские правоохранительные органы объявили в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", – следует из карточки дела.

При этом статья, по которой разыскивают главу эстонского МВД, не упоминается.

Между тем ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбудили уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

До этого МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас. Это произошло после того, как ее действия классифицировали по определенной уголовной статье. При этом название статьи не упоминалось.

Сама Каллас позже заявила, что считает включение в базу розыска посланием от Владимира Путина. По ее мнению, российский лидер якобы уверен, что обладает юрисдикцией над страной.

