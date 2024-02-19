Премьер Эстонии сочла объявление ее в розыск в РФ посланием Путина

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас восприняла новость об объявлении ее в розыск в России как послание от Владимира Путина. Ее слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Путин хочет передать послание, что Эстония на самом деле является территорией России и что он обладает юрисдикцией над нами", – высказалась она.

О том, что Каллас объявлена в розыск в РФ по уголовной статье, стало известно 13 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что причиной такого решения стало надругательство со стороны эстонского премьера над исторической памятью, а также ее враждебность в отношении РФ.

В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря об объявлении Каллас в розыск, указала, что это только начало.



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