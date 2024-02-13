Песков назвал причину объявления премьера Эстонии в розыск в РФ

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Российская сторона объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии из-за надругательства над исторической памятью и враждебности в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, прибалтийские политики предпринимают враждебные действия по отношению как к исторической памяти РФ, так и к российской стороне в целом.

Говоря об объявлении Каллас в розыск, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "это только начало".

"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать!" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

13 февраля МВД РФ объявило в розыск эстонского премьера по уголовной статье. Также в базе розыска ведомства появилась карточка госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Кроме того, российское министерство объявило в розыск по статье УК РФ министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что против главы литовского ведомства возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В 2023 году Каллас сообщила о планах получить должность генерального секретаря НАТО, чтобы противостоять Москве. Политик назвала отвечающими интересам российской стороны слова о том, что украинский конфликт "зашел в тупик".