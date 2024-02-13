МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса

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МВД России объявило в розыск по статье УК РФ министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства.

Там не указано, по какой статье ведется розыск. Между тем в правоохранительных органах агентству сообщили, что в отношении министра возбудили и расследуют дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ранее памятник погибшим в борьбе с фашизмом советским воинам был демонтирован с братской могилы в селе Старые Биличены Сынжерейского района в Молдавии. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего.

До этого в СМИ сообщалось, что вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти умерших.

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