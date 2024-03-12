МВД РФ объявило в розыск главу парламентской комиссии Латвии и чешского политика

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Российское министерство внутренних дел объявило в розыск по уголовной статье председателя комиссии парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, а также чешского политика Ондржея Коларжа. Об этом говорится в базе розыска МВД РФ.

Однако в базе не указывается точная статья, по которой идет розыск.

При этом Ранцанса и Коларжа подозревают в уничтожении и повреждении памятников советским воинам, передает ТАСС заявление правоохранителей.

Ранее правоохранительные органы РФ объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа. По уголовной статье также разыскивается министр культуры Литвы Симонас Кайрис.



Позже МВД РФ объявили в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, розыск был объявлен из-за надругательства над исторической памятью и враждебности в отношении РФ.

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