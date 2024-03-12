12 марта, 16:18Политика
МВД РФ объявило в розыск главу парламентской комиссии Латвии и чешского политика
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российское министерство внутренних дел объявило в розыск по уголовной статье председателя комиссии парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, а также чешского политика Ондржея Коларжа. Об этом говорится в базе розыска МВД РФ.
Однако в базе не указывается точная статья, по которой идет розыск.
При этом Ранцанса и Коларжа подозревают в уничтожении и повреждении памятников советским воинам, передает ТАСС заявление правоохранителей.
Ранее правоохранительные органы РФ объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа. По уголовной статье также разыскивается министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
Позже МВД РФ объявили в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, розыск был объявлен из-за надругательства над исторической памятью и враждебности в отношении РФ.
Памятник Благодарности Красной армии сняли в Польше
Читайте также
- РФ ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
- Литва признала угрозой безопасности 397 россиян