Эстонские пограничники попытались помешать гражданам попасть в РФ для голосования

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Эстонские пограничники попытались помешать гражданам попасть в Россию для голосования. Об этом омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале.

При этом более 200 россиян, проживающих в Эстонии, проголосовали 15 марта на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном недалеко от границы, отметила она.

Москалькова подчеркнула, что будет обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, комиссару Совета Европы по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, генсеку Совета Европы в связи с подобным поведением эстонской стороны.

Между тем почти 3 миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента РФ. Всего было выдано 2 976 987 бюллетеней, электронно свой голос отдали 2 381 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 848 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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