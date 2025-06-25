Рубио выступил против усиления антироссийских санкций

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

США не поддерживают призывы к ужесточению антироссийских санкций, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью Politico.

Если бы Вашингтон сделал то, что хотят сделать "все" участники саммита НАТО, а именно "раздавить" Россию новыми санкциями, то тогда бы Штаты потеряли возможность говорить с Москвой о возможном перемирии, убежден Рубио.

"А тогда кто будет с ними говорить?" – высказался политик.

Кроме того, принятие санкций означало бы, что никаких мирных переговоров в ближайшее время не будет. Время и место для ввода новых ограничений должен определить сам президент США Дональд Трамп.

Ранее американский лидер уточнял, что ввод санкций против какой-либо страны стоит Штатам много денег. Поэтому он не планирует в ближайшее время вводить такие ограничения против РФ.

Кроме того, Венгрия и Словакия позже выступили против принятия 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По данным венгерского МИД, в случае принятия ограничений Венгрия и Словакия лишились бы возможности покупать природный газ и дешевую сырую нефть из России.

