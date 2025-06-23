Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России

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Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета антироссийских санкций на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова передает телеканал М1.

Министр пояснил это решение тем, что в случае принятия санкций государствам Евросоюза, в том числе Венгрии и Словакии, было бы запрещено покупать природный газ и дешевую сырую нефть из России.

В рамках новых санкций Еврокомиссия намерена ввести ограничения против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT, а также запретить использование инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Кроме того, ЕК предложила ввести санкции против гражданина Индии, который является капитаном судна, связываемого с Россией.

Москва примет все необходимые меры в ответ на 18-й пакет санкций, подчеркивал замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он напомнил, что потери ЕС от подобных ограничений продолжают расти, а европейскому бизнесу приходится постоянно переплачивать и недополучать прибыль.