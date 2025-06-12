В МИД РФ заявили, что Россия готовит ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза

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Россия предпримет все необходимые меры в ответ на 18-й пакет санкций Европейского союза. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет отстаивать свои интересы и предпримет ответные шаги на действия Евросоюза. Также Грушко напомнил, что потери ЕС от антироссийских санкций продолжают расти. Европейскому бизнесу приходится постоянно переплачивать и недополучать прибыль. Согласно данным Eurostat, рецессия в странах Евросоюза продолжается.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против России хочет ввести ограничения против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT. ЕК предлагает впервые ввести санкции против гражданина Индии, который является капитаном связываемого с Россией судна.