РФ и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

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Россия и Венесуэла в скором времени проведут первое заседание двусторонней рабочей группы по противодействию санкциям. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо.

"Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны – министерство финансов, с нашей – мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", – поделился Кастильо.

Замминистра отметил, что задачей группы является выработка стратегии для нейтрализации последствий санкционной политики.

Первая встреча пройдет в этом году. По словам Кастильо, она будет посвящена обмену исследовательскими сведениями, академическому взаимодействию, а также согласованию позиций сторон на международных площадках.

Политик подчеркнул, что и Венесуэла, и Россия, несмотря на давление других государств, показывают устойчивость и находят формы взаимной поддержки.

Ранее сенатор конгресса США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подготовил законопроект, вводящий пошлины в 500% на импорт из стран, которые закупают у России углеводороды и уран. Однако он предложил сделать исключения для стран, которые помогают Украине.

СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный Грэмом. Президент США якобы рассматривает такую возможность, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог пояснил, что проект уже готов, необходимо лишь утвердить документ в конгрессе и получить одобрение Трампа. Чиновник назвал потенциальные санкции довольно обременительными.