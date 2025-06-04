Спецпосланник США Келлог: новые санкции против РФ готовы

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Законопроект об ужесточенных антироссийских санкциях США, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, уже готов. Необходимо лишь утвердить документ в конгрессе и получить одобрение американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

Чиновник назвал потенциальные санкции довольно обременительными, подчеркнув, что они нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

Данный законопроект был представлен еще в начале апреля двухпартийной группой членов сената конгресса. Основные разработчики проекта – республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь.

В частности, они предлагают установить таможенные пошлины в 500% в отношении импорта в США из стран, покупающих у России газ, нефть, уран и прочие товары.

Белый дом ранее объявил, что Трамп сохранил возможность применения антироссийских санкций в качестве инструмента на случай необходимости.

Сам Трамп заявлял, что Владимир Путин "играет с огнем". Он считает, что с Россией случилось бы много "плохих вещей", если бы не его помощь. Позже Келлог уточнил, что под "огнем" в словах Трампа подразумеваются личные отношения между ним и Путиным.