30 июня, 07:30Политика
Новости мира: в Сербии протестующие начали строить баррикады и блокировать улицы
Протестующие в Белграде оппозиционные студенты начали строить баррикады и блокировать улицы мусорными контейнерами. Перед этим происходили стычки с полицией, которой удалось временно взять ситуацию под контроль. Сербский президент Александр Вучич назвал происходящее "последней попыткой устроить в Сербии цветную революцию".
Власти провинции Измир на западе Турции эвакуируют жителей нескольких поселков из-за крупного лесного пожара. Его пытаются потушить более тысячи спасателей. Наземные группы усилили пожарными из соседних провинций. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого превышают 100 километров в час.
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