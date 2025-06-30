Новости мира: в Сербии протестующие начали строить баррикады и блокировать улицы

Протестующие в Белграде оппозиционные студенты начали строить баррикады и блокировать улицы мусорными контейнерами. Перед этим происходили стычки с полицией, которой удалось временно взять ситуацию под контроль. Сербский президент Александр Вучич назвал происходящее "последней попыткой устроить в Сербии цветную революцию".

Власти провинции Измир на западе Турции эвакуируют жителей нескольких поселков из-за крупного лесного пожара. Его пытаются потушить более тысячи спасателей. Наземные группы усилили пожарными из соседних провинций. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого превышают 100 километров в час.

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