Снег выпал впервые за 10 лет в самой сухой пустыне мира

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Пустыню Атакама в Чили, которая считается самой сухой пустыней в мире, засыпало снегом в четверг, 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обсерваторию ALMA.

Работники обсерватории опубликовали видеоролик феномена в соцсетях. Ученые отметили, что в последний раз снег в Атакаме шел ровно 10 лет назад.

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