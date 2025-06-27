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03:39

Общество

Снег выпал впервые за 10 лет в самой сухой пустыне мира

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Пустыню Атакама в Чили, которая считается самой сухой пустыней в мире, засыпало снегом в четверг, 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обсерваторию ALMA.

Работники обсерватории опубликовали видеоролик феномена в соцсетях. Ученые отметили, что в последний раз снег в Атакаме шел ровно 10 лет назад.

Ранее два человека погибли из-за урагана с проливными дождями во Франции. В 57 департаментах европейской части страны был введен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за непогоды. На территории государства выпали обильные осадки, а порывы ветра могли достигать 38 метров в секунду.

До этого на Красноярск в течение нескольких часов обрушились сразу несколько погодных аномалий: снег, крупный град и пыльная буря. Размер градин достигал величины перепелиного яйца.

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