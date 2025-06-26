Franceinfo: два человека погибли во Франции из-за сильной грозы и урагана

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Во Франции из-за урагана с проливными дождями погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Franceinfo.

В 57 департаментах европейской части Франции был введен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за непогоды. На территории страны выпали обильные осадки, а порывы ветра могли достигать 38 метров в секунду.

Уточняется, что одной из жертв стал 12-летний подросток в департаменте Тарн и Гаронна. На него и на нескольких взрослых упала ветка дерева. Ребенка отбросило в реку Аверон, врачам не удалось его спасти.

В департаменте Майен погиб 52-летний мужчина. Он на автомобиле врезался в упавшее на дорогу дерево.

По данным спасательной службы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще 16 человек получили травмы средней тяжести. Среди них оказался 82-летний мужчина, в которого ударила молния.

Кроме того, ураган причинил большинству департаментов материальный ущерб, повредив дома и инфраструктуру. В южных регионах страны осадки сопровождались крупным градом. В результате свыше 100 тысяч домохозяйств остались без электричества.

В Париже наблюдались перебои в работе уличного освещения и подтопления станций метро. Депутаты нижней палаты парламента были вынуждены прервать дебаты из-за протекавшей крыши.

Ранее не менее 20 человек пострадали от удара молнии в американском штате Южная Каролина. Среди них было 12 детей. Инцидент произошел на озере во время шторма. По данным властей округа, 12 из 20 пострадавших были госпитализированы.

До этого не менее 45 человек погибли из-за шквалистого ветра, ливней с градом и ударов молнии в 13 округах индийского северного штата Уттар-Прадеш. Дожди также причинили значительный ущерб селам и сельскохозяйственной инфраструктуре. Власти заявили об оказании материальной помощи пострадавшим.