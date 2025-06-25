Не менее 20 человек пострадали при ударе молнии в Южной Каролине в США

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Не менее 20 человек, в том числе 12 детей, пострадали от удара молнии в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на главу пожарной службы округа Лексингтон Кайла Миника.

Инцидент произошел на озере во время шторма во вторник, 24 июня. По данным властей округа, 12 из 20 пострадавших были госпитализированы. При этом их жизни ничего не угрожает.

Ранее три человека погибли при ударе молнии на территории исторического памятника – древнего индуистского храма Ангкор-Ват в Камбодже. Еще десятки получили ожоги и ранения, уточняли СМИ.

В момент происшествия на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО проходила традиционная религиозная церемония. Один из погибших был фотографом из провинции Сиемриеп, в которой находится исторический памятник, двое других – туристки из столицы Пномпеня и провинции Кампот.