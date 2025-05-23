The Times of India: по меньшей мере 45 человек погибли в Индии от ливней

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Не менее 45 человек погибли из-за шквалистого ветра, ливней с градом и ударов молнии в 13 округах индийского северного штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает газета The Times of India.

Как пишет СМИ, дожди причинили значительный ущерб селам и сельскохозяйственной инфраструктуре. Власти штата заявили об оказании материальной помощи пострадавшим.

По информации индийского Метеобюро, ливни на севере и в других регионах страны прогнозируются до конца недели. В ряде округов западного штата Махараштра объявили "красный" и "оранжевый" уровни погодной опасности из-за ожидаемых сильных дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 60 километров в час.

Ранее в Аргентине спасатели обнаружили тела трех человек, погибших из-за наводнений в пригородах столицы и в других городах провинции Буэнос-Айрес.

Одной из жертв, уточняли журналисты, стала работница фермы, которая упала с лошади в вышедший из берегов ручей. Вместе с ней погиб пытавшийся спасти ее спутник. Тело третьего погибшего нашли в машине, которую унесло потоком воды.