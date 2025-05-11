Новости мира: Абхазия осталась без электричества из-за ураганного ветра

Сильный ветер обесточил всю территорию Абхазии. Порывы стихии повалили деревья и оборвали линии электропередачи. В Сухуме ветер сорвал крышу жилого дома. Спасательные службы и коммунальные бригады работают круглосуточно: распиливают упавшие деревья и восстанавливают проезд, часть абонентов уже подключили к электроснабжению.

Новый папа римский Лев XIV назвал ИИ главной проблемой современного мира. На первой встрече с кардиналами он заявил, что технологии мешают защите человеческого достоинства, справедливости и труда. Этой позиции придерживался и предыдущий понтифик Франциск. При этом Лев XIV сам имеет степень бакалавра по математике и не отвергает современные разработки.

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