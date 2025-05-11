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Новости

Новости

11 мая, 09:30

Происшествия

Новости мира: Абхазия осталась без электричества из-за ураганного ветра

Новости мира: Абхазия осталась без электричества из-за ураганного ветра

В Подмосковье ночью тушили крупный пожар

Пассажирский автобус сгорел по пути из Дербента в Махачкалу

Пожар в ТЦ на Автозаводской улице в Москве ликвидирован

Сотни человек эвакуированы из ТЦ на Автозаводской улице в Москве

Более 20 лесных пожаров тушат в Бурятии

Новости регионов: огонь подобрался к населенным пунктам в Забайкальском крае

Подмосковные энергетики устранили последствия прошедшего аномального циклона

Индия сообщила об ударах по гражданским объектам со стороны Пакистана

Новости мира: Пакистан атаковал гражданскую инфраструктуру в Индии

Сильный ветер обесточил всю территорию Абхазии. Порывы стихии повалили деревья и оборвали линии электропередачи. В Сухуме ветер сорвал крышу жилого дома. Спасательные службы и коммунальные бригады работают круглосуточно: распиливают упавшие деревья и восстанавливают проезд, часть абонентов уже подключили к электроснабжению.

Новый папа римский Лев XIV назвал ИИ главной проблемой современного мира. На первой встрече с кардиналами он заявил, что технологии мешают защите человеческого достоинства, справедливости и труда. Этой позиции придерживался и предыдущий понтифик Франциск. При этом Лев XIV сам имеет степень бакалавра по математике и не отвергает современные разработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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