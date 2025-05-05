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05 мая, 09:45

Происшествия

Пожар чуть не уничтожил хлебозавод на Кубани

Пожар чуть не уничтожил хлебозавод на Кубани

Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

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Пожар чуть не уничтожил хлебозавод в городе Апшеронске на Кубани. Там ночью загорелась крыша предприятия. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Огонь был виден за несколько километров, а в воздух поднялся столб черного дыма. Через два часа пожарные доложили о ликвидации пожара. Предварительно, пострадавших нет.

В Приморье шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильных ливней. Спасатели эвакуируют людей из района стихийного бедствия. Сотрудники пожарной службы спасли трех человек, которые забрались на крышу затопленного автомобиля.

Конь проскакал по улицам Хабаровска. Животное оказалось на шестиполосной автомобильной дороге, из-за чего произошла авария. Лошадь сильно не пострадала, однако у одного автомобиля оказалось повреждено лобовое стекло. Владельца животного уже нашли, ему выписали штраф.

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