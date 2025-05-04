ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО 4 мая сбили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон самолетного типа уничтожен примерно в 18:50 по московскому времени.

До этого, в ночь на 4-е число, российские ПВО сбили сразу 13 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами. 11 из них уничтожены над Ростовской областью, а по одному – над Белгородской и Брянской областями.

До этого, вечером 3 мая, также были сбиты 3 вражеских беспилотника в небе над Мурманской областью. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщалось.

