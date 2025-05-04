Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа были уничтожены в период с 21:15 3 мая до 05:15 4 мая. Над Ростовской областью сбили 11 дронов, по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Также вечером 3 мая ПВО уничтожила три вражеских БПЛА над Мурманской областью.

До этого восемь сотрудников МЧС, которые ликвидировали пожар в Горловке, пострадали из-за атаки дронов. Они несколько раз спускались в укрытие, эвакуироваться на пожарной автоцистерне удалось лишь спустя час. Затем спасатели были доставлены в больницу с акубаротравмами.