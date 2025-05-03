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03 мая, 12:18

Происшествия

Режим ЧС введен в районе падения обломков БПЛА под Ростовом

Фото: телеграм-канал Baza

Режим чрезвычайной ситуации введен в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина Ростовской области. Об этом в телеграм-канале написала глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.

Она уточнила, что утром было проведено экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС", – говорится в публикации.

Косенко уточнила, что в настоящее время место падения обломков беспилотников оцеплено. Также создана комиссия для проведения подворовых обходов в пострадавших домах с целью оценки причиненного ущерба.

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 170 дронов ВСУ. Девять из них были сбиты над Ростовской областью.

Со слов врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного здания эвакуировали семью, второй дом оказался нежилым.

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