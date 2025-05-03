РИА Новости: пострадавшие в Новороссийске находятся в состоянии средней тяжести

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Четыре человека, которые пострадали в результате падения БПЛА в Новороссийске, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших двое детей.

Всего в двух многоэтажных домах повреждены восемь квартир, в одной из них произошел пожар. В настоящее время возгорание потушено, уточнили в экстренных службах.

Украинские военные атаковали Новороссийск в ночь на 3 мая. В результате повреждены многоквартирные дома в ЖК "Аврора", а также здания на Суворовской улице и в частном секторе Восточного района города.

Глава города Андрей Кравченко рассказал, что при необходимости будут развернуты пункты временного размещения. В настоящее время известно о пяти пострадавших. В Новороссийске введен режим ЧС.