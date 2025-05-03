Силы ПВО сбили 170 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. Кроме того, были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты Нептун-МД, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаки беспилотников фиксировали с 22:00 до 05:00, уточнили в ведомстве. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Уточняется, что 96 из них были сбиты над территорией Крыма, еще 47 перехватили над Краснодарским краем. Девять беспилотников удалось уничтожить над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, а также два – над Белгородской.

Ракеты ПВО перехватила над акваторией Черного моря. При этом в период с 02:00 до 05:00 в акватории этого же моря огневые средства Черноморского флота поразили 14 украинских безэкипажных катеров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 2 мая российские военные отразили самую массированную атаку ВСУ на город в этом году. По его данным, было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов уничтожено в акватории. В результате произошедшего ни в городе, ни в акватории не выявлено повреждений.