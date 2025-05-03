Храм Георгия Победоносца в Белгородской области загорелся после атаки дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Храм Георгия Победоносца, находящийся в селе Толоконное Белгородского района, подвергся атаке украинского дрона и загорелся, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Огонь охватил купола храма, уточнил глава региона. Однако оперативные действия бойцов самообороны позволили потушить огонь и предотвратить более серьезные последствия для здания.

Вечером 24 апреля загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области. Причиной пожара стал сброс боеприпасов с украинских дронов. При этом пожарные долгое время не могли приступить к тушению, поскольку БПЛА продолжали атаку.

В результате комплекс полностью сгорел. Как заявили в местной епархии, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения. Кроме того, повреждения получила пожарная техника.

Гладков позже заявлял, что храмовый комплекс планируется восстановить и расширить. Власти регионы намерены создать попечительский совет и разработать мастер-план в рамках совещания, которое назначено на 9 мая.

