Две жительницы Курской области пострадали в результате атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали деревню Будище в Большесолдатском районе Курской области с помощью беспилотников. В результате ранения получили две местные жительницы, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавшими оказались женщины 1979 и 1972 года рождения. У первой из них медики диагностировали мино-взрывную травму, а также закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Вторая также получила мино-взрывную травму. Кроме того, у нее обнаружено слепое осколочное ранение головы.

В ночь на 3 мая украинские военные атаковали Новороссийск. В результате оказались повреждены многоквартирные дома в ЖК "Аврора", а также здания на Суворовской улице и в частном секторе Восточного района города.

В двух многоэтажных домах были повреждены восемь квартир, в одной из них произошел пожар. Пострадали четыре человека. Их состояние соответствовало средней степени тяжести.