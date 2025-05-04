Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:52

Происшествия

Две жительницы Курской области пострадали в результате атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали деревню Будище в Большесолдатском районе Курской области с помощью беспилотников. В результате ранения получили две местные жительницы, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавшими оказались женщины 1979 и 1972 года рождения. У первой из них медики диагностировали мино-взрывную травму, а также закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Вторая также получила мино-взрывную травму. Кроме того, у нее обнаружено слепое осколочное ранение головы.

В ночь на 3 мая украинские военные атаковали Новороссийск. В результате оказались повреждены многоквартирные дома в ЖК "Аврора", а также здания на Суворовской улице и в частном секторе Восточного района города.

В двух многоэтажных домах были повреждены восемь квартир, в одной из них произошел пожар. Пострадали четыре человека. Их состояние соответствовало средней степени тяжести.

Средства ПВО прикрывают наступление российских войск на запорожском направлении

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика