Силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 5 мая 26 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 17 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще 5 БПЛА удалось перехватить над Калужской областью и 4 дрона – над Московским регионом.

Сергей Собянин ранее уточнял, что атака БПЛА была отражена на подлете к Москве в городском округе Подольске. На месте падения обломков разрушений не выявили. Кроме того, по словам мэра, никто в результате случившегося не пострадал. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.

До этого храм Георгия Победоносца, который расположен в селе Толоконное в Белгородской области, подвергся атаке украинского дрона и загорелся. Оперативные действия бойцов самообороны позволили потушить огонь, который был выявлен на куполе здания.

