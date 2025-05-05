Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 07:30

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 5 мая 26 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 17 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще 5 БПЛА удалось перехватить над Калужской областью и 4 дрона – над Московским регионом.

Сергей Собянин ранее уточнял, что атака БПЛА была отражена на подлете к Москве в городском округе Подольске. На месте падения обломков разрушений не выявили. Кроме того, по словам мэра, никто в результате случившегося не пострадал. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.

До этого храм Георгия Победоносца, который расположен в селе Толоконное в Белгородской области, подвергся атаке украинского дрона и загорелся. Оперативные действия бойцов самообороны позволили потушить огонь, который был выявлен на куполе здания.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика