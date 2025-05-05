Собянин: силами ПВО ликвидированы четыре летевших к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Российскими силами ПВО отражена попытка атаки четырех беспилотников на подлете к Москве в городском округе Подольске ночью 5 мая, сообщает в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте падения обломков БПЛА, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, подчеркнул Собянин.

Ранее силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. БПЛА самолетного типа были уничтожены в период с 21:15 3 мая до 05:15 4 мая. Над Ростовской областью сбили 11 дронов, по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Храм Георгия Победоносца, находящийся в селе Толоконное Белгородского района, подвергся атаке украинского дрона и загорелся. Огонь охватил купола храма.