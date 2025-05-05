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РИА Новости: электроснабжение восстановлено в доме в Москве, где произошел пожар

Электроснабжение восстановлено в доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Подача электричества в жилом доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, была полностью восстановлена, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, жители соседних подъездов, вернувшись в свои квартиры, включили свет.

Взрыв с последующим пожаром в доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. После этого между 8-м и 9-м этажами здания частично обрушились перекрытия. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, но затем спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а позже и полностью потушить пожар.

По предварительным данным, которые приводили СМИ, в результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Еще два человека погибли. Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного размещения в школе № 1532. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали о ЧП в доме на юго-западе Москвы

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